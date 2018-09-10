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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Van'daki uyuşturucu operasyonları İzle

Van'daki uyuşturucu operasyonları İzle



: - Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki - Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandıVAN (AA) - nda gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheliye yönelik Van , İstanbul ve Bursa'daki 30 adreste yapılan aramada 14 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer şüphelilerin yakalanmalarına çalışılıyor.5 Eylül'de yapılan operasyonda 167 kilo 524 gram eroin ele geçirilmiş, 4 kişi tutuklanmıştı. Aramalarda kalaşnikof, 2 tabanca, 6 şarjör, 113 fişek ve 16 gram afyon sakızı bulunmuştu.

Adli Kontrol Uyuşturucu Akalan Yakalama Kararı Kalaşnikof 

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