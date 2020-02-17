Van’daki köy okuluna öğrencilerinden kırtasiye desteği İzle

-Yardım kolileri

-Öğrenciler kırtasiye malzemelerini kolilerken

-Okul Müdürü Mustafa Özbek, röp.

-Öğretmen Osman Duran, röp.

-3. sınıf öğrencisi Sami Tünay, röp

-3. sınıf öğrencisi Şeyma Ökten, röp.

-Koliler araca yüklenirken

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( KIRIKKALE )- Kırıkkale’de “Haydi Sende Uzat Elini" projesi KIRIKKALE



- Kırıkkale’de ilkokul öğrencilerinin "Haydi Sen de Uzat Elini" projesi kapsamında tedarik ettiği kırtasiye malzemeleri Van’daki kardeş köy okuluna gönderildi. Kırıkkale merkez Yunus Emre İlkokulu’nda öğrencileri “Haydi Sen de Uzat Elini Projesi” kapsamında Van’ın Muradiye ilçesine ulaştırmak amacıyla kırtasiye yardımı toplandı. Yardım kampanyasına, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ile veliler de destek verdi. Toplanan kırtasiye malzemeleri öğrenciler tarafından kolilere yerleştirerek hazır hale getirildi.

Koliler daha sonra köy okuluna ulaştırmak amacıyla bir araca yüklendi. Malzemeleri kolilere yerleştiren öğrenciler, projeden büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

"Projemizdeki amacımız çocukların yardımseverlik bilinci" 3-4 senelik kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri gönderdiklerini belirten okul müdürü Mustafa Özbek, "Biz şimdi bu proje kapsamında derslerde çocuklarımızın görmüş olduğu kazanımları uygulamalı olarak nasıl yansıtırız? Nasıl faaliyete geçiririz? diye düşündük. Öğretmenler kurulu toplantımızda çeşitli projeler yaparak belli alanlarda yerleştirdik. Bu projemizde yardım kampanyası ile ilgiliydi. Osman bey projemizi yürüttü. Çok büyük bir ilgi gördük. Projemizdeki amacımız çocukların yardımseverlik bilinci. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve paylaşımı. Amacımıza ulaştık. 14 koliye yakın malzeme topladık. Göndereceğimiz okulumuzun 3 ya da 4 senelik kırtasiye ihtiyacını karşılamış olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz canla başla çalıştı" "Haydi Sen de Uzat Elini Projesi" kapsamında kardeş okullarına kırtasiye yardımında bulunduklarını ifade eden proje koordinatörü Osman Duran, "Bu kampanyanın koordinatör öğretmeni olarak görev yapıyorum. Okulumuzdan Van ili Muradiye ilçesi Uluşar Zincirli İlkokulu’ndaki öğrenci kardeşlerimize kırtasiye yardımında bulunduk. Bu projede tüm velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte çalıştık. Bunun dışında öğretmen ve velilerimizin dışında esnaflarımızdan yardımlar aldık. Kırtasiye yardımı yaptık bir anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin aynı zaman da öğretmenlerin ne tür ihtiyaçları varsa her türlü kırtasiye çeşitliliği var. Bu konuda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz canla başla çalıştı. Bu kampanyanın amacı öncelikle öğrencilerimize paylaşmayı yardımlaşmayı öğretmek" şeklinde konuştu.

Kardeş okulları iççin düzenledikleri proje kapsamında defter, kitap gibi kırtasiye ihtiyaçlarını kolileyip gönderdiklerini belirten 3. sınıf öğrencisi Sami Tünay, "Kardeş okulumuza defter-kitap gönderdik. Bütün arkadaşlarımıza eşyalar gönderdik. İnşallah bu gönderdiğimiz eşyalar kardeşlerimize yarar" diye konuştu.

Kırtasiye yardımında bulunduğu için mutluluğunu dile getiren 3. sınıf öğrencisi Şeyma Ökten ise, "Kardeş okuldaki arkadaşlarımız için defter, kalem, silgi çoğunlukla kırtasiye malzemeleri gönderdik. İnşallah arkadaşlarımıza göndermiş olduğumuz malzemeler işlerine yarar. Gönderdiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımıza desteğimiz dokunmuş olacak. Kardeşlerimize söylüyorum ki göndermiş olduğumuz kırtasiye malzemeleri için çok mutluyum" dedi.





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