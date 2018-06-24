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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Van'daki Kırgız Türkleri sandık başında Haberi

Van'daki Kırgız Türkleri sandık başında Haberi



: - Yöresel kıyafetli Kırgızların oy vereceği okula gelmesi - Seçmen listelerinin kontrol edilmesi - Kırgızlıların oy kullanması - Kırgız Ahmet Aytaç'ın konuşması - Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Van 'ın Erciş ilçesine göç eden Kırgızlar, yöresel kıyafetleriyle oy kullandı - Kırgız Ahmet Aytaç: - "Kalkan, kaftan ve börkümüzü giyerek oyumuzu kullandık. Ulupamirliler olarak yöresel kıyafetlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Seçimin de vatanımıza, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum"VAN (AA) - Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Van 'ın Erciş ilçesine göç eden Kırgızlar, yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanmak için Ulupamir İlköğretim Okulu'na geldi.Yöresel kıyafetleriyle geldikleri okulda renkli görüntüler oluşturan Kırgızlar, oylarını kullandı.Kırgızlı Ahmet Aytaç, AA muhabirine, yıllardır yöresel kıyafetlerle sandık başına gittiklerini söyledi.

Kırgız kültürünü yaşatmak için büyük mücadele verdiklerini anlatan Aytaç, "Önceki seçimlerde olduğu gibi bu yıl da kültürümüzü sandığa yansıttık. Kalkan, kaftan ve börkümüzü giyerek oyumuzu kullandık. Ulupamirliler olarak yöresel kıyafetlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Seçimin de vatanımıza, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yöresel Kıyafet Muhabir Trol 

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