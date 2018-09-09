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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Van'daki Ermeni ayini başladı. 3 yıl aradan sonra yeniden yapılan ayine yüzlerce kişi katıldı Haberi

Van'daki Ermeni ayini başladı. 3 yıl aradan sonra yeniden yapılan ayine yüzlerce kişi katıldı Haberi

Adanın drone görüntüleri

2010 Yılı Bild 

-Ayinden görüntüler

( VAN ) Van'daki Ermeni ayini başladı.
..3 yıl aradan sonra yeniden yapılan ayine yüzlerce kişi katıldı VAN

- Van'daki Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra yapılan Ermeni ayini yüzlerce kişinin katılımıyla başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle ilki 2010 yılında yaptırılan ayin, 2015 yılında başlayan terör olayları nedeniyle ara verilmişti. 2018 yılında yeniden yapılan ayin, çan sesiyle başladı.
Kilise önünde toplanan din adamları ayini başlatmak üzere kiliseye girerken, iç mekan darlığından dolayı sadece 50 kişi içeri alınabildi. Ayini Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan yönetirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da adaya gelmesi bekleniyor. Basın mensuplarının da içeri alındığı ayinde, kurulan hoparlörlerle dışarıya ses veriliyor. Gevaş Kaymakamı İshak Çınar ile Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ da adada alınan tedbirleri yerinde incelediler.
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