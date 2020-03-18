Van'daki depremzedeler için konteyner kurulumuna başlandı - VAN
- Konteynerlerin Başkale’ye sevkiyatı - Konteynerlerin tırlardan indirilmesi - Yıkımın olduğu mahallelerde çalışmalar - İş makinelerinin konteyner alanlarını düzenlemesi Van 'daki depremzedeler için konteyner kurulumuna başlandıVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde, 23 Şubat'taki depremde evleri hasar gören depremzedeler için konteyner kurulumuna başlandı.Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesindeki mahallelerde vatandaşların yaraları sarılıyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü, 10 kişinin hayatını kaybettiği depremden en çok etkilenen Özpınar Mahallesi'nde depremzedelerin barınma sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda mahalleye gönderilen 62 konteyner, tırlarla ilçeye getirildi. Büyükşehir ve Başkale Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle hazır hale getirildiği alana indirilen konteynerlerin kurulumuna da başlandı.Alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından depremzede aileler konteynerlere yerleştirilecek.
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