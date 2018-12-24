Van'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı İzle

-Kazaya karışan kamyonet

-Kamyonetten detay

-Kazaya karışan araçlar

-Kazaya karışan bir sürücü ile röp

-Diğer detaylar



( VAN )- Kazada hurdaya dönen kamyonete kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti VAN



- Van'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 V 1565 plakalı minibüs ile 04 AJ 677 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazayı gören ve yoldan geçen diğer sürücüler yardım etmek için araçlarından inerek kaza yerine gittiler. Kazadan kısa süre sonra Erciş istikametinden Van'a seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüs 65 NP 636, 16 EC 606 plakalı otomobil ile 65 DL 197 plakalı cam yüklü kamyonete çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ve jandarma sevk geldi. Polis ve jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazaya hurdaya dönen kamyonete kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçildi. Kamyonete bulunan 4 kişi kaza yapan araçlara yardım etmek için indikleri için kentlerine bir şey olmadığını söylediler. Kazayla ilgili tahkikat başladı.



