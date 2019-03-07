Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ yüzleri güldürüyor

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( VAN ) VAN



- Van’da Anatolia Gurme Fest tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ yüzleri güldürüyor. 1-10 Mart tarihleri arasında Organize Sanayi Bölgesi Fuar Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda Kayseri pastırması, Gaziantep baklavası, Şanlıurfa çiğköftesi, Hatay künefesi, Manisa mesir macunu, Afyonkarahisar'ın kaymağı ve diğer yörelerin lezzetleri stantlarda yer aldı. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve değişik yörelerin lezzetlerinin buluştuğu fuarda, ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan fuar yetkilisi Özgür Çelik, Van'da ilk defa düzenlenen fuara gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, “Beklentilerimizin üzerinde bir katılım gerçekleşiyor. Şu ana kadar fuarımıza 100 bini aşkın bir ziyaretçi geldi. Bizim hafta sonuna kadar hedefimiz 200 bin ziyaretçidir. Ben hafta sonuna kadar 200 bini geçeceğimize inanıyorum” dedi.

Vanlıların gösterdiği teveccühün takdire şayan olduğunu dile getiren Çelik, “Fuarımıza il dışından yaklaşık 350 kişi katılım sağladı ve bunlar Van’ın kültür elçileri olacak. Çünkü gelen firmalarımız yılda yaklaşık 50 farklı ildeki fuara katılıyorlar. İnanıyorum ki onlar oralarda da Van’ı tanıtacaklar. Çünkü herkes Van’dan çok razı, herkes Van’dan çok memnun. Firma sahipleri de hem Van halkının teveccühlerinden hem de buradaki ortamdan çok memnunlar. Fuarın hem Van’a dönüşümü hem de buradaki firmalara dönüşümü oldukça iyi olacaktır” diye konuştu.

Firma yetkilileri ise, fuara olan ilginin sevindirici olduğunu ifade ederek, ileriki süreçte bunun daha da iyi olacağını söylediler.

