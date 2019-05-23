Van’da uyuşturucu operasyonu...Aracın yan döşemeleri içerisinde 75 kilo 640 gram eroin ele geçirildi

-Köpeğin tepki vermesi

-Yan döşemelerin sökülmesi

-Eroin maddesinin bulunması ve sergilenmesi



( VAN )- 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne kadar toplam 2 ton 512 kilo 776 gram eroin ele geçirildi VAN



- Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın yan döşemeleri içerisinde zulalanmış 75 kilo 640 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 25 plakalı bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı detaylı aramada, aracın yan döşemeleri içerisine zulalanmış 145 paket halinde toplam 75 kilo 640 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili A.B. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne kadar toplam 2 ton 512 kilo 776 gram, geçen yıl aynı döneminde ise 2 ton 196 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildiği bildirildi.



