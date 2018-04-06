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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da uyuşturucu operasyonu

- Narkotik köpeği "Alfa"nın kamyonete gizlenmiş uyuşturucu maddeyi tespit etmesinden detaylar - Edremit ilçesinde bir kamyonette ele geçirilen 13 kilo 350 gram eroin'den detaylar - Edremit ilçesinde bir kamyonette 13 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde 13 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Şabaniye Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan K.G. yönetimindeki 65 KY 388 plakalı kamyonette arama yapıldı.Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, bagajın aksamlarının arasına gizlenmiş 26 pakette 13 kilo 350 gram eroin bulundu.Sürücü K.G. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

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