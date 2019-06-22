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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Van’da uyuşturucu operasyonu:3 tutuklama

Van’da uyuşturucu operasyonu:3 tutuklama

Araçta arama yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Polis Ekipleri 

-Köpeğin tepki vermesi
-Uyuşturucunun bulunması
-Uyuşturucunun sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 759 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı detaylı aramada, aracın ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette 1 paket halinde toplam 759 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araçta bulunan V.Y., E.D. ve İran uyruklu N.D. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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