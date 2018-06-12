Van’da trafik kazası; 2’si çocuk, 8 yaralı

-Yaralıyı ambulansa almaları

-Kazaya yapan otomobil

-Kazaya karışan diğer araç

-Kaza yapan sürücü telefonla kazayı anlatması

-Kaza yapan sürücü ile röportaj

-Kaza yerinden genel ve detaylar



( VAN ) VAN



- Van merkez Tuşba ilçesinde otomobil ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan İskele Mahallesi ile Şemsibey Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari kamyonet şehir merkezinden Erciş istikametine seyir halinde iken, İskele Mahallesi istikametinden ana yola çıkan otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasına her iki araçta bulunan 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Van’daki hastanelere kaldırılarak tedavi atına alındılar. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

