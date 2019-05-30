Van’da tespit edilen patlayıcı imha edilme anı kamerada İzle



- Van İl Jandarma Komutanlığınca Çatak ilçesinde tespit edilen 2 adet el yapımı patlayıcı imha edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında, 29 Mayıs 2019 tarihinde Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu icra edildiği belirtildi. Operasyonda, araziye gizlenmiş vaziyette 2 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi. Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

