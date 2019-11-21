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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Van’da terör operasyonunda ele geçirilenler böyle imha edildi İzle

Van’da terör operasyonunda ele geçirilenler böyle imha edildi İzle

İmha çalışması

Piyade Tıbbi Malzeme Terör Operasyonu Amonyum Nitrat Terör Örgütü 

-ele geçirilenler

( VAN )-Silah, patlayıcı ve tıbbi malzemeler ele geçirildi VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde Kıran Operasyonu kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda silah, patlayıcı madde ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tutuklu mezrası kırsalında 20 Kasım 2019 tarihinde Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet EYP tuzaklı büyük tüp, 2 adet EYP düzeneği, 2 kilogram amonyum nitrat ve bir miktar tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi. Bölgede operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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