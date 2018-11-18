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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Van’da terör operasyonu - Vatandaşın ihbarı üzerine el yapımı patlayıcı ve silah ele geçirildi

- Van’da terör operasyonu - Vatandaşın ihbarı üzerine el yapımı patlayıcı ve silah ele geçirildi

Operasyon

Jandarma Terör Operasyonu Harekete Geç Terör Örgütü Teröristler 

-Ele geçirilen malzeme
-El yapımı patlayıcının imha edilmesi
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-GÖRÜNTÜLER 3 PARÇA OLARAK ABONEVAN KLASÖRÜNDE

( VAN ) - Van’da terör operasyonu- Vatandaşın ihbarı üzerine el yapımı patlayıcı ve silah ele geçirildi VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince alınan bir ihbar üzerine yapılan operasyonda silah ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu teröristlerce önümüzdeki günlerde eylemlerde kullanılmak üzere Başkale ilçesi Aşağı Çaldıran Mahallesi Akal mezrası kırsalına el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat gömüldüğüne dair duyarlı vatandaşlardan ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen Başkale İlçe Jandarma Komutanlı, 16 Kasım 2018 günü Şehit Uzman Jandarma 1. Kademeli Çavuş Kerem Aydın Operasyonu icra etti. Operasyon sonucunda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet piknik tüpü ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 adet uyku tulumu, 1 adet sırt çantası, 2 takım terörist kıyafeti ele geçirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.
(MSA-Y)
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