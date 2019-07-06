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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Van'da terör operasyonu İzle

Van'da terör operasyonu İzle



: - Patlama anı - Ele geçirilen malzemelerden görüntü - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü silah, amonyum nitrat ile çok sayıda fişek bulunduVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, el dürbünü, gece görüş dürbünü, amonyum nitrat ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Albayrak Mahallesi Bölekli mezrası kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren" adın verilen operasyonda, araziye gömülü AK - 47 piyade tüfeği, 2 AK - 47 piyade tüfeği şarjörü, bin 150 BKC makinalı tüfeği fişeği, el dürbünü, gece görüş dürbünü ve 50 kilogram amonyum nitrat bulundu.

Piyade Amonyum Nitrat Terör Örgütü 

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