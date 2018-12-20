Van'da terör operasyonu İzle

- Askerlerin arazide arama tarama yapması - Araziye gömülü malzemelerin bulunması - Çatak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Çatak ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat bulundu.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Bilgi Mahallesi Üçüzler mezrası kırsalında, "Şehit Jandarma Er Bülent Yalçınkaya" operasyonu düzenledi. Operasyonda, araziye gömülü 2 kilogram plastik patlayıcı, 200 gram barut, 195 fişek, 3 telsiz, 6 şarjör kılıfı, 3 telsiz bağlantılı patlayıcı düzeneği, zaman ayarlı patlayıcı düzeneği, akımölçer, kablo, tüp, fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi.