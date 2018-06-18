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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Van'da terör operasyonu Haberi

Van'da terör operasyonu Haberi



: - Özel harekat polislerinin operasyon anı - Gözaltına alınan zanlıların emniyetten çıkarılışı - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 19 zanlı gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bölücü terör örgütüne yardım eden ve lojistik destek sağlayan 25 kişinin yakalanmasına yönelik il merkezinde Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzce yapılan müşterek operasyonda 19 zanlı gözaltına alınmıştır. Zanlıların ikamet ve üst aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir."

Polis Bild Akalan Terör Örgütü 

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