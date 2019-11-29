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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Van'da terör operasyonu... Bin litre benzin, 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve mühimmat ele geçirildi

Van'da terör operasyonu... Bin litre benzin, 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve mühimmat ele geçirildi

Ele geçirilenlerin fotoğrafı

Jandarma Terör Operasyonu Amonyum Nitrat Benzin Terör Örgütü 

-ARŞİV-

( VAN ) VAN

- Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin litre benzin, 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve barınakların tespit edilmesi maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalında 29 Kasım 2019 tarihinde Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde bin litre benzin, 2 tonun üzerinde amonyum nitrat, çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
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