Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da terör operasyonu

Van’da terör operasyonu

Operasyon

Bild Terör Operasyonu Terör Örgütü 

-Düzenek
-Düzeneğin imha edilmesi

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Başkale kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınak bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda mayın/EYP düzeneği ele geçirildi. Düzenek imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.
(MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı