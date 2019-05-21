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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu



: - Operasyondan görüntü - Operasyondan fotoğraf - Çaldıran ve Başkale ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçilerine yönelik 2 soruşturma yürütüldü.Bu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çaldıran ve Başkale'de düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.Bölgede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonlar, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecek.

Akalan Terör Örgütü 

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