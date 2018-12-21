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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Van'da terör operasyonu - 6 zanlı gözaltına alındı

Van'da terör operasyonu - 6 zanlı gözaltına alındı



: - Van 'da terör operasyonu - 6 zanlı gözaltına alındı - Operasyondan detaylar - Zanlıların emniyete çıkarılması VAN (AA) - Van 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlerce çukur/barikat kurmak suretiyle hedeflenen sözde öz yönetim ve sokak tedhişine karşı Aralık 2015'te etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş ve PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı değerlendirilen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele Şube Amirliği ve özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, bir zanlı ise aranıyor.Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Propaganda Terör Operasyonu Terör Örgütü Teröristler Özel Harekat Polisleri 

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