: - Van 'da terör operasyonu - 6 zanlı gözaltına alındı - Operasyondan detaylar - Zanlıların emniyete çıkarılması VAN (AA) - Van 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlerce çukur/barikat kurmak suretiyle hedeflenen sözde öz yönetim ve sokak tedhişine karşı Aralık 2015'te etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş ve PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı değerlendirilen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Amirliği ve özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, bir zanlı ise aranıyor.Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, örgütsel bez parçaları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.