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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

- Operasyondan detay - Zanlıların getirilişinden detay - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan toplam 25 adreste 30 şahsa yönelik TEM, İstihbarat, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin katıldığı eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 26 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve yasaklı yayınlar ele geçirilmiştir."Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Terörle Mücadele Akalan Terör Örgütü İstihbarat 

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