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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Van’da terör operasyonu: 5 gözaltı Haberi

Van’da terör operasyonu: 5 gözaltı Haberi

Operasyon

Polis Terör Operasyonu Terör Örgütü Polis Ekipleri Silahlı Terör Örgütü 

-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Haziran 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman temin ettiği tespit edilen 3 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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