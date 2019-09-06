Van'da terör operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı



- Van'ın Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü milis işbirlikçilerine yönelik 6 Eylül 2019 tarihinde Çatak ilçe merkezinde 3 ayrı adreste arama yapıldı. İcra edilen adli arama sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 3’de tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi" denildi.

