Van’da terör operasyonu: 19 gözaltı



- Van’ın Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 19 şahıs gözaltına alındı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mart 2018 günü Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde PKK/KCK bölücü terör örgütü üyelerine, örgütün şehir ve mahalle yapılanmalarına yönelik Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Fikret Öncel Operasyonu icra edildiği belirtildi. 19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda; yapılan ev aramalarında ise 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 fotoğraf makinesi, 1 kart okuyucu, 10 cep telefonu, 12 CD/DVD, 4 hafıza kartı, 1 taşınabilir bellek, 6 video kaseti ile çok miktarda örgütsel doküman ve örgütün propagandasına yönelik eşya ele geçirildi. Açıklamada, “Konu ile ilgili soruşturma devam etmekte olup, icra edilecek müteakip operasyonlarla birlikte; bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir” denildi.

