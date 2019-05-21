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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Van’da terör operasyonu: 18 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 18 gözaltı

Operasyon

Terör Operasyonu Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Operasyona ait fotolar

( VAN ) VAN

- Van’ın Çaldıran ve Başkale ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün işbirlikçilerine yönelik olarak yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Çaldıran ve Başkale ilçelerinde operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 18 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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