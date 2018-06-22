Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Van'da terör operasyonu; 16 gözaltı Video

Van'da terör operasyonu; 16 gözaltı Video

Ele geçirilen malzemeler

( VAN ) VAN

Terörle Mücadele Propaganda Terör Operasyonu Milletvekili Terör Örgütü 


- Van'da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün seçimde vatandaşları tehdit ve baskı altına alma eylemlerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde, vatandaşların hür iradeleri ile oy kullanmalarının önüne geçmek maksadıyla, baskı ve tehdit uygulayan PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik olarak; 21 Haziran 2018 günü, Gürpınar merkezli Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılınç operasyonu icra edildi. Operasyon sonucunda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; muhtelif elektronik malzeme ve terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış materyal ele geçirildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.
İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı