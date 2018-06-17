Van’da terör operasyonu: 16 gözaltı İzle

-kapıyı açmaları

-gözaltına alınan şahısları emniyet müdürlüğüne götürmeleri



( VAN ) Van’da terör operasyonu; 16 gözaltı VAN



- Van’da “PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan şahısların yakalanmasına yönelik özel harekat polisi destekli düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden Yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan 20 şahsın yakalanmasına yönelik 17 Haziran 2018 günü istihbarat, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek yapılan operasyonda 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlara ve dijital malzemelere el konulmuştur” denildi. (EKİP-ŞAK-Y)

