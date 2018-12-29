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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Van’da ‘tefecilik’ operasyonu: 8 tutuklama İzle

Van’da ‘tefecilik’ operasyonu: 8 tutuklama İzle

Operasyon görüntüsü

Adli Kontrol Akalan Tefecilik Gaz Bombası Irak 

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
-Detaylar

( VAN ) VAN

- Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda “tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları” tespit edilen 15 şahıstan 8’i tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir takım ihbar ve şikâyetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süreli çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalar sonucunda, 24 Aralık 2018 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimizde faaliyet gösteren oto galeri sahiplerinin ticari faaliyet görüntüsü altında ‘tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları’ tespit edilen 15 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken; ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise; 3 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 1 adet gaz bombası, çok sayıda fişek ve senet ele geçirilmişti. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen Y.E.E., D.S., M.E.B., G.B., R.A., M.T. ve S.S. isimli 7 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, İ.Ö., C.Ö., U.E., N.D., A.Y., N.D., S.Y. ve Ü.Y. isimli 8 şüpheli ise tutuklanmıştır” denildi.
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