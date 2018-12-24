Van'da tefeci operasyonu: 14 gözaltı

- Operasyon işlemleri Van 'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte oto galeri sahiplerinden ticari faaliyet görüntüsü altında "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat" yaptıkları tespit edilen 15 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 ay süren çalışma sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve üst aramalarında 3 tabanca, otomatik tüfek, gaz bombası, çok sayıda fişek ve senet ele geçirildi.