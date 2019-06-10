Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Van’da tarihi eser operasyonu... Çok sayıda metal obje ve çömlek ele geçirild İzle

Van’da tarihi eser operasyonu... Çok sayıda metal obje ve çömlek ele geçirild İzle

Ele geçirilen malzemelerden görüntüler

( VAN )i VAN

Polis İpekyolu Polis Ekipleri 


- Van’da polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada tarihi eser olabileceği değerlendirilen metal obje ve çömlekler ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen metal obje ve çömlekler ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y. isimli şahıs hakkında “2863 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı