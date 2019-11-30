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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Van’da sonbahar güzelliği İzle

Van’da sonbahar güzelliği İzle

Sonbahar esintilerinden genel ve detaylar

Ziyaretçiler Yağan Sonbahar 

-Drone ile çekilen görüntüler

( VAN - ÖZEL) VAN

- Van'da, sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor. Kış mevsiminin habercisi hazan mevsimi Sonbahar, kendini güzel bir şekilde gösteriyor. Kısalan günler, sararan yapraklar, yağan yağmurlar ve esen serin rüzgarları ile Sonbahar, adeta görsel şölen sunuyor. Türkiye’nin dünyadaki bu konumu, mevsimsel anlamda Türkiye’yi oldukça renkli hale getiriyor. Van’da, sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor. Van’ın doğal güzellikleri sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz bir renk cümbüşü sunuyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarıyla bezenen tabiat, farklı güzellikleri beraberinde getiriyor. Van’ın değişik bölgelerinde doğal güzellikler kartpostallık manzaralar sunuyor.
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