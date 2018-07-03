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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Van'da silahlı kavga: 2 tutuklama

Van'da silahlı kavga: 2 tutuklama

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

( VAN ) - VAN

Kız Arkadaş Silahlı Kavga Akalan İpekyolu 


- Van’ın İpekyolu ilçesinde “silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 2 kişi tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Haziran 2018 günü İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Huzur Caddesi Bostaniçi TOKİ konutları arkasında bulunan boş arazide meydana gelen olayda, B.Ç. isimli şahsın sol göğsünden hayati tehlike arz edecek şekilde tabanca ile yaralandığı belirtildi. Açıklamada, “Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, olayın sebebinin mağdurun kız arkadaşının, şüpheli F.Ö. ile ilişkisi olduğu, mağdur ve şüphelinin bu sebepten dolayı kavga ettiği, kavga esnasında şüphelinin arkadaşı olan H.Ö. isimli şahsın da olay yerinde bulunduğu, kavganın büyümesi ile şüpheli F.Ö., mağdur B.Ç.’yi sol göğüs kalp altından hayati tehlike arz edecek şekilde silahla yaralayarak, olay yerinden yanındaki arkadaşı H.Ö. ile birlikte ayrıldığı tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin Bostaniçi Mahallesi’nde TOKİ konutları yolu üzerinde bulunan boş inşaatlarda olabilecekleri bilgisi alınması üzerine, görevlilerimizce şüpheli şahıslar kovalamaca sonucu olayda kullanılan bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler alınan beyanlarında olayı doğrulamışlardır. Gözaltına alınan F.Ö. ve H.Ö. isimli şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır” denildi.
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