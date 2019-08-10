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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Van'da silah ve uyuşturucu operasyonu Haberi

Van'da silah ve uyuşturucu operasyonu Haberi

eve yapılan operasyondan görüntü

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-ele geçirilen uyuşturucu ve silah
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( VAN ) VAN

- Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komtanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çaldıran ilçesinde 9 Ağustos 2019 günü bir kişinin evinde arama yapıldı. Ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde olduğu tespit edilen şahsın evinde yapılan adli aramada, 1 Kalaşnikof marka tüfek ve bu tüfeğe ait 1 şarjör, 30 adet 7,62 mm çapında fişek, 1 adet hassas terazi, 1 kilo metamfetamin uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 3 adet sigara şeklinde sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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