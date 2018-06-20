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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da ‘Seçim Güvenliği’ toplantısı yapıldı

Van’da ‘Seçim Güvenliği’ toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce'nin şeref defterini imzalaması

Bürokrasi Toplantı 

-Toplantıdan genel görüntü

( VAN -HD) VAN

- Van’da İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığında ‘Seçim Güvenliği’ toplantısı gerçekleşti. Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, vali yardımcıları ve güvenlik bürokrasisi katıldı.
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce tarafından valilik şeref defterinin imzalanmasının ardından başlayan toplantı İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleşti.
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