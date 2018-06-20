Van’da ‘Seçim Güvenliği’ toplantısı yapıldı

- Van’da İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığında ‘Seçim Güvenliği’ toplantısı gerçekleşti. Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, vali yardımcıları ve güvenlik bürokrasisi katıldı. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce tarafından valilik şeref defterinin imzalanmasının ardından başlayan toplantı İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleşti.