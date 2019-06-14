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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Van’da rüşvet operasyonu: 28 gözaltı

Van’da rüşvet operasyonu: 28 gözaltı

şahısların emniyetten çıkarılmaları

Elektrik Sayacı Kaçak Elektrik Elektrik Abonesi Rüşvet Operasyonu Polis Ekipleri 

-polis araçlarına bindirilmeleri
-polis araçlarının ayrılmaları

( VAN ) VAN

- Van'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 2 aydır fiziki ve teknik takibe alınan 30 kişiye yönelik düzenlediği rüşvet operasyonunda 28 kişiyi gözaltına aldı. Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüze intikal eden bir takım ihbar ve şikayetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süreli çalışma başlatıldı. Bu çalışma neticesinde; 11 Haziran 2019 günü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 15 Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çalışanı ile 15 elektrik abonesi arasında rüşvet karşılığında kaçak elektrik kullanıldığı, cezai işlem uygulanmasının engellendiği, sayaçları yok ettikleri ve sayaç endeksini düşürerek kamuyu zarar uğrattıkları tespit edilen 30 şüpheliye yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yeri aramalarında; çok sayıda elektrik sayacı ve mühürleri ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte 14 Haziran 2019 günü adli makamlara sevk edildi” denildi.
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