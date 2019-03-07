Van’da Regaip Kandili idrak edildi

-Cami içinde detaylar

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-Van İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Kesti'nin vaaz vermesi

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( VAN ) VAN



- Vanlılar üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dua etti. Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından merkezde bulunan Ulu Cami'de bir program düzenlendi.

Af ve merhametin bol bol dağıtıldığı gece olarak bilinen Regaip Kandili’nde Vanlılar, camilere akın ederek geceyi namaz ve dualarla idrak etti. Gecede okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Van İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Kesti, üç ayların başlangıcının habercisi olan mübarek Regaip Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Üç aylar ve kandil gecelerinin Müslümanlar için bir fırsat olduğunu ifade eden Kesti, kandilin tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Daha sonra semaya açılan ellerle bol bol dua edilirken, cemaat kıldığı yatsı namazının ardından camiden ayrıldı.

