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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Van’da PKK/KCK cephaneliği imha edildi Haberi

- Van’da PKK/KCK cephaneliği imha edildi Haberi

Ele geçirilen mühimmatların imha edilmesi

( VAN ) VAN

Cephane El Bombası Jandarma Terör Örgütü 


- Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ele geçirilen 90 adet el bombası, 47 adet antitank roketatar mühimmatı ve 7 bin 546 adet fişek imha edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığın, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Başkale ilçesi Aydemir Mahallesi Kevçıkan Mezrası kırsalında 3 Kasım 2019 tarihinde KIRAN1 - Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emrah Ceylan Operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyonda 90 adet el bombası, 47 adet antitank roketatar mühimmatı ve 7 bin 546 adet fişek ele geçirilerek yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi. (MSA-Y)
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