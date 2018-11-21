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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferans

Van’da “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferans

Mevlidi Nebi programından görüntüler

Girdap Medeniyetler İlahi Konferans 

-Konuşmalar
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferans düzenlendi.
Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan İl Müftüsü Nimettullah Arvas, söz konusu Hazreti Muhammed olunca akan suların durduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu seneki temasının ‘Peygamber Efendimiz ve Gençlik’ olduğunu dile getiren Arvas, “Gençliğimizin düşmüş olduğu girdaptan kurtulmanın tek yolu, Hazreti Muhammed’in göstermiş olduğu yoldur” dedi.
“Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise, medeniyetlerin ancak din ile ortaya çıktığını ifade ederek, “Din olmayınca medeniyet teşekkül etmez. Yeryüzünde 7,5-8 milyarlık Adem ailesi, inançlarıyla tekebbun eden ayrı ayrı medeniyetler mensubudur. İnançsızların medeniyeti olmaz. Medeniyetlerin mutlaka bir inanca bağlı olması lazım ve o inancın kurumları olması gerekir” ifadelerini kullandı. Programa Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, bazı kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.
(ATL-MSA-Y)
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