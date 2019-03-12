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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Van'da park halindeki kamyonetten 51 kilo eroin çıktı

Van'da park halindeki kamyonetten 51 kilo eroin çıktı

Narkotik köpeği Alfa'nın arama yapması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan İpekyolu Polis Ekipleri 

-Çuvalların açılması
-Eroin paketleri
-detaylar
-fotoğraf

( VAN ) VAN

- Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, park halindeki kamyonette 51 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirdi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Emir Evliya Sokak üzerinde park halinde bulunan ve durumundan şüphelenilen kamyonette arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajında bulunan 2 adet çuval içerisine zulalanmış 100 paket halinde toplam 51 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Ş.C. ve A.Ö. isimli 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor" denildi.
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