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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Süleyman Şah Erkek Yurdu'ndan detay

İdlib Yüksek Lisans Öğrenciler 

-Aydınlatmadan detay
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( VAN ) VAN

- Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe "TSK" yazılı ışıklı koreografi ile destek verdi.Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitim gören yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerler için yurt binası önünde Türk bayrağı açıp binada ise "TSK" ışık koreografisi düzenlendi.
Koreografiyi hazırlayan öğrenciler Mehmetçiğe destek verdi.
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