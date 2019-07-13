Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Van’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu

Evden görüntü

Kurtarma Operasyonu Uyuşturucu Güvenlik Güçleri Uyuşturucu Bağımlısı Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerin eve yaklaşması
-Camdan yardım isteyen aile
-İtfaiye ekiplerinin aileyi kurtarması

( VAN )- Uyuşturucu bağımlısı genç, eline aldığı tüple ailesini rehin aldı VAN

- Van’ın Tuşba ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki gencin rehin aldığı annesi ile 3 kardeşi, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Olay, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’ndeki Ahmed-i Hani Lisesi önündeki iki katlı bir evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki B. A. isimli genç, cinnet getirerek eline aldığı tüple annesi ve 3 kardeşini rehin aldı. Korku içinde evin bir odasına sığınarak kapıyı üzerlerine kilitleyen anne ile 3 çocuğu, camı açarak çevredekilerden yardım istedi. Ailenin yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, güvenlik güçlerinin de yardımıyla anne ile 3 çocuğu uzattıkları merdiven yardımıyla evden almayı başardı. Daha sora polis ekipleri, evde tek kalan 17 yaşındaki genci ikna etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda genç ikna edildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı