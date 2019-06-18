Van’da Mursi için gıyabi cenaze namazı

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( VAN ) VAN



- Darbeci Sisi yönetimi tarafından yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Van’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi, yargılandığı mahkeme salonunda şehit olan Mısır Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılarak, basın açıklaması düzenlendi.

Hz. Ömer Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazının ardından bir basın açıklaması yapan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Sözcüsü Emrah Bozkaya, “Amerikan ve İsrail uşaklığını yapan hain Sisi, askeri bir darbe yapılarak tarihinde ilk defa seçimle başa gelen Muhammed Mursi’yi devirmiş ve binlerce insanı katletmekle yetinmeyen rejim, binlerce İhvan üyesini de tutuklatmıştır. Kutlu direnişin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen Mısır zindanlarında şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Mısır’ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Günün 23 saatini tek başına hücre hapsinde geçiren Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu daha bir kaç ay önce bizzat kendisi mahkemede açıklamıştı. Şehit Mursi’yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir” dedi.

Şehit Mursi, kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmaller ardından Firavunlara son sözlerini söylerken dün şehit olduğunu hatırlatan Bozkaya, “Tüm Müslümanların, kurumların, İslami hareketlerin ve İhvanü’l Müslimin’in başı sağ olsun. Mursi’nin şehadeti sadece ailesini ve dava arkadaşlarını değil, tüm İslam dünyasını yasa boğmuş, Mısır’da unutulmaya yüz tutmuş zulmü bir kez daha gündeme getirmiştir. Mursi’nin 6 yıllık tavizsiz mücadelesi ve şehadeti bir kez daha göstermiştir ki, Mısır’da direniş ve mücadele devam etmektedir. Son bir asırdır zalimlere ve emperyalistlere karşı savaşan Mısır halkı, tüm sinmiş görüntüsüne rağmen şehitler vermeye ve hala ayakta olduğunu haykırmaya devam etmektedir. Mursi, Mısır’da Hasan el-Benna’dan itibaren devam eden lider kadrolarının hayatını ve mücadelesini şehadetle taçlandırma geleneğinin son halkası olmuştur” ifadelerini kullandı. “Mursi’nin katili Sisi cuntasıdır” Mursi’nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın, dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçeklerin söz konusu cinayetin ardından daha net ortaya çıktığını belirten Bozkaya, “İktidarı boyunca, sadece Mısır içindeki derin devlet ve hainlerle mücadele değil, uluslararası Siyonist entrikalarla da mücadele etmek zorunda kalan Mursi, iş yapmasına izin verilmeden bir yıl içinde önce sokak gösterileri ile yıpratılmış ardından askeri cuntanın ellerine teslim edilmişti. 3 Temmuz 2013 tarihinde Sisi, askeri darbeyle iktidara el koyduğunda, İsrail ve ABD desteğiyle ilk günlerden itibaren kanlı bir baskı siyaseti uygulamış, her türlü yasa dışılık görmezden gelinmiştir. Rabia ve Nahda meydanlarında 2 bini aşkın insan katledildiği gibi, alınan kararla sivilleri katleden kişilerin ve bu ölümlerin soruşturulmasının önü tamamen kapatılmıştır. Binlerce insan gözaltına alınırken, bunların tamamı sistematik işkenceye uğramış ve yüzlercesi hapiste şehit olmuştur. Hali hazırda Mısır cuntasının hapishanelerinde 60 binden fazla mazlum insan daha bulunmaktadır. Batılıların desteğindeki cunta idaresinden son 6 yılda 2 bin 500’den fazla idam kararı çıkmış, bunlardan 165 tanesi infaz edilmiştir. Bunların tümü sessiz sedasız bir şekilde yürütülürken, geçtiğimiz şubat ayında 9 gencin idamı gizlenememişti. Hali hazırda 10 binden fazla muhaliften haber alınamamakta ve büyük ihtimalle yasa dışı infaza kurban gittikleri düşünülmektedir” diye konuştu.

Açıklamanın ardından tekbir getiren kalabalık, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

