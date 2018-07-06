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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Van’da Minibüsün dış tavan kısmına zulalanmış 63 kilo eroin ele geçirildi

Van’da Minibüsün dış tavan kısmına zulalanmış 63 kilo eroin ele geçirildi

Minibüste arama yapılması

Polis Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Eroin Polis Ekipleri 

-Detay

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekiplerince yapılan operasyonda 63 kilo 228 gram eroin maddesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine 65 plakalı bir yolcu minibüsünde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Bozo’nun da katıldığı aramada, aracın dış tavan kısmına zulalanmış 122 paket halinde toplam 63 kilo 228 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.
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