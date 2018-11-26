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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Van’da Mevlid-i Nebi Haftası programı

Van’da Mevlid-i Nebi Haftası programı

Şair Dursun Ali Erzincanlının şiir seslendirmesi

Sivil Toplum Kuruluşu Ümmet İnsanoğlu İlahi Sivil Toplum 

-Kur’an-ı Kerim tilaveti
-İlahilerin seslendirilmesi
-Açılış konuşmaları
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifi nedeniyle bir program düzenlendi.
Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Mevlid-i Nebi programı, dünya Kur’an-ı Kerim’i okuma birincisi Hafız Muhammed Cemal’ın Kur’an ziyafetiyle başladı.
Şair Dursun Ali Erzincanlı’nın seslendirdiği şiirlerden sonra kürsüye çıkan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, gençlere Peygamber Efendimizin hayatını okumasını tavsiye etti. Van Milletvekili Arvas, “Eğer Peygamber Efendimizi kendimize hayat rehberi seçmezsek, imanımızda zaaf vardır. Veda Hutbesi’nde Hazreti Peygamberimiz iki şey söylüyor. Bunlar Müslümanların Kur’an’a ve Hazreti Peygamberimizin sünnetine sarılmasıdır. Bu ikisine sarıldığı müddetçe kurtuluş olacaktır. Ben de bu vesileyle bu mübarek gününüzün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
İnsanoğlunun anne karnından dünyaya geldikten sonra kendisine isim verildiğini ve bu ismin ruha verildiğini dile getiren AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, “Beden gidecek ama ruh kalıcıdır. Bu yüzden isimler ruha verilir. Hazreti Adem yeryüzüne geldiğinde Peygamber Efendimizin ismini zikretmiştir. Demek ki yeryüzü var olduğu günden beri Peygamber Efendimiz vardır. Böyle güzel bir Peygamberin ümmeti olmaktan büyük bir şeref duyuyoruz” diye konuştu.
Tuşba’da halkın taleplerine karşı program düzenlediklerini dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de, “Siz ne isterseniz biz o programları gerçekleştiririz. Bugüne rağmen istenmeyen hiçbir program yapmadık. Bundan sonra da sizlerin duasıyla kalan programlarımızı eksiksiz bir şekilde tamamlayacağız. Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Nebi Haftası programını yapıyoruz. Bu tür güzel programları arttırarak düzenlemeye devam ediyoruz. Bizden önce de belediyeler vardı ama sizler Mevlid-i Nebi Haftası’nı Tuşba ile tanıdınız” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından program seslendirilen ilahilerle sona erdi. İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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