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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Van'da menfeze yerleştirilmiş patlayıcı imha edildi İzle

Van'da menfeze yerleştirilmiş patlayıcı imha edildi İzle

- Menfeze yerleştirilmiş patlayıcı imha edildi - Patlama anıVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde, PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilmiş 20 kilogram patlayıcının imha edildiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkale - Esenyamaç kara yolundaki menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirildiği ihbarı üzerine, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldı."Şehit Uzman Jandarma Birinci Kademeli Çavuş Kerem Aydın" adı verilen operasyonda, menfezin içine yerleştirilmiş patlayıcı düzeneği tespit edildi. Çift fünyeli düzenekte, yaklaşık 20 kilogram anfo türü patlayıcı ile 300 metre kablo bağlantısı kullanıldığı saptandı.Patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

Güvenlik Güçleri Bild Fünye Teröristler 

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