Van'da kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

-Kanal

-Ekiplerin çalışması

-Olayın arşiv görüntüleri



( VAN ) - VAN



- Van merkez Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuğun sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesinde evinin önünde oyun oynarken 8 yaşındaki Berhan Kıyak isimli çocuk akşam saatlerinde kayboldu. Yetkililere haber verilmesi üzerine kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve mahalle sakinleri çevrede Berhan'ı aramaya başladı.

Jandarma, UMKE ve AFAD ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişi çocuğun evinin yakınlarını ve dağlık arazi ile polis ve jandarma dalgıçları ise mahallenin yakınından geçen Şamran Kanalında arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonuç vermeyince arama çalışmalarına son verildi verildi.

Sabahın erken saatlerinde Jandarma, UMKE ve AFAD, jandarma ve polis dalgıçları aynı bölgeye yaptıkları arama sonucu çocuğun cesedine ise evlerine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki kanal içerisinde ulaşıldı. C. Savcısnın olay yerine gelmesiyle sudan çıkarılan Burhan'ın cansız bedenine detaylı otosi için SBÜ Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırldı. Tahkikatın devam ettiği belirtildi. (EKİP-ŞAK-

