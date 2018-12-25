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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Van’da karla mücadele çalışması havadan görüntülendi

Van’da karla mücadele çalışması havadan görüntülendi

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İş Makinesi Karla Mücadele Kar Yağışı Irak 

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( VAN )- Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir günde 200 mahalle ve mezra yolunu ulaşıma açtı VAN

- Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan 258 mahalle ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Van’da dün etkisini gösteren kar yağışı, akşam saatlerinde yerini fırtına ve tipiye bıraktı. Yüzlerce mahalle yolunun kapandığı kentte, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri kapanan 258 yolu açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Gece boyunca ana arterlerde çalışan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mahalle grup yolları ve mezra yollarını temizliyor. 175 iş makinesi ve 596 personelle kent genelinde başlatılan karla mücadele çalışmalarında şu ana kadar yaklaşık 200 mahalle ve mezra yolu açılırken, 58 yerleşim birimi yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Kardan dolayı yolları kapanan mahalle sakinleri, yoğun çalışma yürüten karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Geçmişte mahalle yollarının günlerce kapalı kaldığını belirten Gövelek Mahalle sakinlerinden Serdar Tatar, “Mahallemiz yüksek kesimlerde yer aldığı için yoğun kar yağışıyla birlikte tipi etkili oluyor. Allah razı olsun, kar yağdığından hemen sonra yollarımız açılıyor. Akşam saatlerinde yollarımız açıldı. Yine bugün tipi nedeniyle kapanan yollarımız tekrar açılıyor. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Eskisi gibi değil. Eskiden kar yağdığında bazen bir hafta boyunca yollarımız kapalı kalıyordu. Şimdi ise kar yağdığı gibi yollarımız açılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Gövelek Mahallesi’ne bağlı Üçevler mezrası sakinlerinden Davut Taş ise, yapılan çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederek, şunları söyledi: “Uzun bir aradan sonra kar yağdı. Bu bizleri mutlu etti. Allah devletimizden razı olsun, aynı dakikada gelip yollarımızı açıyorlar. Dolayısıyla kar yağışı bizim için çileye dönüşmüyor.”
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