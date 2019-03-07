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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Van'da kar yağışı ve sis

Van'da kar yağışı ve sis

kar yağışı

Güzergah Kar Yağışı 

-Kurubaş geçidi tabelası
-kar yağışı ve sis altında seyreden araçlar
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-detaylar

( VAN ) VAN

- Van'da, öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde sisle birlikte etkisini gösterdi. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrediyor.
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