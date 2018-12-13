Van'da kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi...Karayolları ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen yol açma çalışmasını sürdürüyor Haberi

-Tipi ve fırtına



( VAN ) VAN



- Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray karayolunu açmak için sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van şehir merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve fırtınaya bıraktı. Etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı çığ düşmesi sonucu Van-Bahçesaray yolu dün ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, çığ bölgesinde yaptığı çalışmayı akşam olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sonlandırırken, bugün sabah erken saatlerde tekrar çalışma başlattı. Karayolları ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

